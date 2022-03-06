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واشنطن: نسعى لاتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بمقاتلات
مقاتلة رافال تحلق في أجواء بولندا في إطار تدريبات لـ«الناتو» (أ ف ب)
7 مارس 2022 01:03

كيشيناو (وكالات)
 
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن بلاده «تعمل جاهدة» للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية، رغم نفي بولندا عزمها إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة سوفييتية الصنع. وأفادت تقارير بأن الاتفاق قد ينص على تسليم أوكرانيا مقاتلات من طراز «ميغ-29» تعود إلى الحقبة السوفييتية، بما أن الطيارين الأوكرانيين مدرّبون عليها.
وكان مسؤولون أميركيون بينهم بلينكن قد استبعدوا، إلى حد كبير، تزويد أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي أسلحة لأوكرانيا المحاصرة منذ مطلع الأسبوع.
لكن بلينكن صرّح للصحفيين: «لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا نتعامل مع الأمر بشكل نشط جداً».
وأضاف: إن الولايات المتحدة تجري «محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين، للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم».
وفي حين لا يزال القسم الأكبر من قدرات سلاح الجو الأوكراني بمنأى عن أي أضرار منذ بداية الهجوم الروسي في 24 فبراير، تكبّدت روسيا وأوكرانيا خسائر فادحة، ولم تتمكن أي منهما من السيطرة بشكل مطلق على أجواء البلاد.
لكن قدرات سلاح الجو الروسي الكبيرة جداً والتي تحشدها موسكو يمكنها أن تقوّض دفاعات أوكرانيا. ورغم ذلك، نفت بولندا مجدداً صحة تقارير تحدثت عن اعتزامها إمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة سوفييتية الصنع.
وكتبت الحكومة البولندية على «تويتر» أمس: «بولندا لن ترسل مقاتلاتها إلى أوكرانيا، ولن تسمح أيضاً باستخدام مطاراتها، ونحن نساعد بشكل كبير تماماً في مجالات أخرى».
وأشارت الحكومة في ذلك إلى البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة البولندية، يوم الخميس الماضي، والذي جاء فيه أن كل المقاتلات البولندية طراز «ميج-29» ستظل في قواعدها، وهي مميزة أيضاً بالشعار السيادي الأحمر والأبيض لسلاح الجو البولندي.
كانت العديد من وسائل الإعلام ذكرت في وقت سابق أن بولندا ستوفر مقاتلات طراز ميج لأوكرانيا وحصلت مقابل ذلك على طائرات طراز «إف-16» من الولايات المتحدة.

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