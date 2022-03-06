نقاش أميركي أوروبي لحظر واردات النفط الروسي

واشنطن (وكالات)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يناقشان بشكل مكثف» إمكانية حظر واردات النفط الروسي، رداً على الهجوم على أوكرانيا. وقال في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية: «نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر، بطريقة منسقة، في فكرة حظر استيراد النفط الروسي، مع ضمان إمدادات كافية من النفط في الأسواق». وتتعرض إدارة الرئيس جو بايدن لضغوط سياسية متزايدة لتمديد العقوبات إلى مجال الطاقة.

من جهتها، بدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أكثر حذراً أثناء حديثها لـ«سي إن إن»، مؤكدة أن على دول الاتحاد الأوروبي «التخلص من الاعتماد على الطاقة الروسية».