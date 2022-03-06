طائرات التحالف تدمي «الحوثيين» في جبهات حجة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

كبّد طيران تحالف دعم الشرعية، أمس، ميليشيات الحوثي الإرهابية، خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد غرب محافظة حجّة.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن طيران التحالف استهدف تجمعات الميليشيات الحوثية في مديريتي «حرض وعبس»، مؤكداً سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية.

وأضاف المصدر، أن غارات أخرى استهدفت آليات قتالية في محيط مدينة «حرض»، وألحقت بالميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقمين وعربة ومصرع جميع من كانوا على متنها.

وأعلن التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» على حسابها الرسمي بموقع تويتر أمس، أنه نفذ 31 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في حجة خلال الساعات الـ24 الماضية، مؤكداً أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين وتدمير 16 آلية عسكرية.

وفي سياق متصل، سقط قتلى وجرحى مدنيون بينهم طفلان في قصف صاروخي للميليشيات، استهدف مناطق آهلة بالسكان في محافظة حجة. وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي قصفت بصاروخ بالستي، قرى سكنية في مديرية «حيران».

وأشارت إلى أن القصف خلف 3 قتلى مدنيين، وإصابة طفلين أحدهما يبلغ 11 عامًا، والثاني 12 عامًا، ووصفت مصادر طبية إصابتهما بالبليغة.

وكثفت ميليشيات الحوثي خلال الأيام الأخيرة من قصفها العشوائي بالصواريخ البالستية والمُسيّرات مستهدفةً المناطق السكنية في المحافظة، ما يسفر دائمًا عن سقوط ضحايا مدنيين.

وفي محافظة البيضاء، استهدفت الميليشيات الإرهابية بقصف صاروخي مستشفى في مديرية «نعمان».

وقال الدكتور عبدالله مبارك علي الشني، مدير مستشفى «الساحة الريفي»، الواقع في «عزلة اللخف»، في بلاغ صحفي، إن «الميليشيات الحوثية المتمركزة في نقيل القنذع، أطلقت قذيفتين صاروخيتين مستهدفةً المستشفى، أثناء اكتظاظه بالمرضى».

وأشار الدكتور الشني، إلى أن قذائف الميليشيات سقطت في سور المستشفى الداخلي، مما أدى إلى أضرار مادية كبيرة فيه، متسببة بحالة من الرعب والخوف والفزع لدى الكادر والمرضى المتواجدين.

ولفت إلى أنهم اضطروا لإخلاء المستشفى من الموظفين والمرضى، محملاً الميليشيات الإرهابية المسؤولية الكاملة عن استهداف منشأة خدمية بعيدة عن أي موقع عسكري.

واستنكر عملية الاستهداف الإرهابية للمستشفى من قبل الميليشيات الحوثية، والتي تعد عملية الاستهداف الرابعة خلال شهر، معتبرًا ذلك خرقًا لقوانين وأعراف الحرب التي تعد استهداف المنشآت المدنية لاسيّما الصحية جريمة حرب، وغير أخلاقية.

وأشار إلى أن المستشفى لا يوجد حوله أو بالقرب منه أي موقع عسكري حتى يتم استهدافه لأكثر من مرة من قبل الميليشيات الإرهابية، التي لا تفرق بين منشأة مدنية وموقع عسكري.

وفي سياق آخر، وصلت المبعوثة الخاصة لمفوضية شؤون اللاجئين أنجلينا جولي إلى مدينة عدن، أمس، للقاء المتضررين من الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ نحو 7 أعوام.

وأعلنت المفوضية في بيان لها، أن المبعوثة الخاصة للمفوضية ستساعد خلال زيارتها في لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للصراع المستمر منذ 7 سنوات على الشعب اليمني.

وقال البيان: إن «جولي ستزور العائلات اليمنية، بما في ذلك العائلات النازحة واللاجئين، لتسمع منهم مباشرة كيف مزق الصراع حياتهم».

وأعربت المفوضية عن أملها في أن تسلط زيارتها الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن وتساعد في حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل المؤتمر السنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس، داعية الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الانقلاب الحوثي.

إزالة 1086 لغماً خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 1086 لغماً خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف المحافظات.

وذكر المركز، في بيان له، أن الألغام المنزوعة منها 26 لغماً مضاداً للأفراد، و359 لغماً مضاداً للدبابات، و683 ذخيرة غير متفجرة، و18 عبوة ناسفة، موضحاً أن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن بلغ 323 ألفًا و875 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.