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كتابات على الجدران في شوارع صنعاء تطالب برحيل «الحوثي»
كتابات على الجدران في شوارع صنعاء تطالب برحيل «الحوثي»
7 مارس 2022 01:03

صنعاء (وكالات)

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مؤخرًا، غلياناً شعبياً واسعاً يطالب برحيل ميليشيات الحوثي الإرهابية وإنهاء تواجدها، بعد تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة بسبب النهب الحوثي الممنهج للأموال الخاصة والعامة. 
 وأفاقت صنعاء على انتشار واسع لكتابات في الشوارع، وعلى جدران المنازل تطالب برحيل الميليشيات الإرهابية، وهو الأمر الذي دفعها إلى حالة استنفار قصوى. وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي، وعقب انتشار تلك الكتابات المناهضة لها، قامت بنشر وحداتها المسلحة مما تسمى بـ«الوحدات الأمنية والعناصر الاستخباراتية» في أحياء العاصمة لأجل إخماد أية انتفاضة شعبية من شأنها أن تطالب برحيلها، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية يمنية. 
 وذكرت المصادر أن صنعاء شهدت انتشارًا كثيفًا للحوثيين لم يسبق له مثيل منذُ انتفاضة الـ2 من ديسمبر قبل نحو 5 سنوات. 
 وأوضحت أن الميليشيات قامت بطمس العبارات المنددة بسياسة الاضطهاد والتركيع التي تمارسها بحق المدنيين وحرمانهم من أبسط حقوقهم والتي تفاقمت مؤخرًا مع تزايد المعاناة المعيشية. 
 

اليمن
صنعاء
الحوثيين
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