38 حاجزاً أمنياً «حوثياً» تنتهك حرية تنقل اليمنيين

صنعاء (وكالات)

قالت منظمة «سام للحقوق والحريات»، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية أنشأت 38 حاجزاً أمنياً في 7 محافظات، تمارس انتهاكات في حرية التنقل والحركة، واحتجاز المدنيين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.

جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة بعنوان «حواجز الخوف وإعلام التدليس»، ويأتي ضمن مشروع توثيق تقييد حرية الحركة والتنقل منذ أكتوبر 2021 في 7 محافظات خاضعة لسلطة الحوثيين، ويغطي الممارسات المرتكبة منذ يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021.

وحققت المنظمة في 52 واقعة قالت إنها «مُورست خلال الفترة من يناير 2015 وحتى ديسمبر 2021 تنوع ضحاياها بين تربويين، تجار، موظفين حكوميين، مدنيين، مغتربين، نشطاء إعلاميين وحقوقيين، سياسيين، شيوخ، عسكريين، وضحايا استهداف النوع الاجتماعي كالنساء والأطفال».

وأشارت إلى أن التقرير ركز على تقييد حرية الحركة في الحواجز الأمنية التي مارستها ميليشيات الحوثي، وعلى نماذج من هذه الحواجز والانتهاكات المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات.