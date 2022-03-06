دعوات دولية للأطراف الليبية لتجنب تصعيد العنف

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

وجه عدد من السفراء الأجانب في ليبيا دعوة للمكونات السياسية في البلاد لضرورة التعاطي بشكل إيجابي مع مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني وليامز، وضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية بين المكونات كافة، ولعدم اللجوء لمسارات بديلة عن رؤية الأمم المتحدة، كي لا تدخل ليبيا في مراحل انتقالية جديدة أو يعود الانقسام بين الأطراف كافة وتجنب تصعيد العنف في البلاد، وذلك بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي غربي لـ«الاتحاد».

وأكد المصدر الدبلوماسي الذي رفض الإفصاح عن هويته، أن رسائل إقليمية ودولية وصلت إلى المكونات السياسية في ليبيا بضرورة الحفاظ الكامل على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 أكتوبر 2020، وعدم الذهاب لـ«خيارات خشنة» قد تؤدي إلى عودة الانقسام وعرقلة الحل السياسي في البلاد.

ولفت المصدر إلى أن وجود حرص دولي على عدم عودة الانقسام والاقتتال بين الفرقاء الليبيين خلال هذه المرحلة التي تشهد محاولات لإفشال جهود الأمم المتحدة التي تسعى لإرساء الأمن والاستقرار في ليبيا، مشيراً إلى أن العملية السياسية هي ملك لأبناء الشعب الليبي كافة الذي يريد الذهاب لانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وحثت الولايات المتحدة الأميركية الأطراف كافة في ليبيا على تجنب تصعيد العنف، مؤكدة دعمها الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية للأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه تواصل مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك في سياق التوترات السياسية المستمرة في ‎ليبيا.

وأكد نورلاند ثقته في رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف، مشجعاً إياهما على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وأضاف نورلاند في تغريدة عبر حساب السفارة الأميركية بموقع «تويتر»: «شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلا الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية».

من جانبها، دعت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا كيت إنقلش خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى أهمية التعامل مع مبادرة وليامز لتحديد الأساس الدستوري للانتخابات، مشيرة إلى رغبتها في زيارة المنطقة الشرقية في وقت لاحق من هذا العام لتعزيز التعاون، والاتفاق على أهمية الاستقرار وضرورة التسوية والحوار في هذا الوقت المهم من المرحلة الانتقالية في ليبيا، وذلك بحسب ما نشره حساب السفارة البريطانية لدى ليبيا عبر «تويتر». وأكد المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي أن صالح أوضح للسفيرة البريطانية قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، في التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد.

وكانت وليامز اقترحت تشكيل لجنة تضمّ 6 أعضاء من البرلمان و6 من المجلس الأعلى للدولة، على أن تجتمع في 15 مارس الحالي في أي مكان يجري التوافق عليه، بعد موافقة الطرفين للعمل لمدة أسبوعين بهدف وضع قاعدة دستورية تفتح الطريق نحو إجراء الانتخابات.

وفي سياق آخر، صوّت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس، على تشكيل لجنة مع البرلمان لوضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات، وهي خطة الأمم المتحدة للخروج من الأزمة السياسية في ليبيا.

وأعلن المجلس الأعلى للدولة موافقته على هذه المبادرة الأممية، وقال في اجتماع أمس، إنه سيبدأ في اختيار أعضاء اللجنة التي ستمثله.

ورجحّت مصادر برلمانية أن يرفض البرلمان هذه المبادرة ويتمسك بخريطة الطريق التي اقترحها، والتي تقوم على تغيير الحكومة وإجراء انتخابات خلال 14 شهراً بعد إجراء تعديل دستوري.

وفي سياق آخر، دمر الجيش الليبي 12 طنّاً من الألغام والمفخخات ومخلفات الحرب في منطقة «بئر الغنم» جنوب غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية أمس، نقلاً عن إدارة الهندسة العسكرية برئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي أنه تم جمع مخلفات الحرب من مناطق عدة بجنوب البلاد.

تراجع إنتاج النفط مع احتدام الأزمة السياسية

أعلن وزير النفط الليبي، أن إنتاج البلاد من النفط تراجع إلى ما دون المليون برميل يومياً، وذلك رغم الارتفاعات الكبيرة للأسعار، في وقت تحتدم فيه الأزمة السياسية بالبلاد. ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن وزير النفط محمد عون القول: إن الإنتاج تراجع إلى 920 ألف برميل يومياً، وكان الإنتاج عند نحو 1.2 مليون برميل الأربعاء الماضي.

وكان الإنتاج في حقلي «الشرارة» النفطي، أكبر حقول ليبيا، و«الفيل» قد تعطل خلال الأيام الماضية بعدما أغلقت جماعات غير معروفة صماماتهما الرئيسية، وفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة.

كما تم إغلاق 6 موانئ لشحن النفط الليبي إلى الأسواق الدولية الخميس الماضي، إلا أنه جرى استئناف العمل في 4 منها أمس.