مقتل إرهابيين وسط الصومال

مقديشو (وكالات)

قتلت قوات الأمن الصومالية، أمس، عنصرين من حركة «الشباب» الإرهابية واعتقلت ثلاثة آخرين، عقب عملية اغتيال لرجل أعمال بارز. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بيان للشرطة، أن «قوات الأمن شنت عملية أمنية واسعة إثر اغتيال رجل أعمال يدعى أحمد حسن في مدينة بلدويني بمحافظة هيران وسط الصومال». ووفق المصدر ذاته، أسفرت العملية عن تصفية إرهابيين اثنين، وضبط 3 آخرين يشتبه ضلوعهم في الحادث.

وقال بيان الشرطة، إن الأشخاص المشتبه بهم يخضعون لمزيد من التحقيقات، وتعهدت الشرطة بنشر التفاصيل في وقت لاحق.

جدير بالذكر أن مدينة «بلدويني» تشهد انتخابات على بعض المقاعد في البرلمان الصومالي، ونشرت الحكومة مؤخراً عشرات الجنود في المدينة بعد حدوث خروقات أمنية.

وكثفت حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» نشاطها في الصومال لزعزعة الاستقرار وتقويض الاقتراع، إذ تشن بين الحين والآخر هجمات على مدنيين وقوات أمن ومسؤولين محليين في عموم البلاد.