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«التعاون الإسلامي» تفتح مكتباً لها في أفغانستان
«التعاون الإسلامي» تفتح مكتباً لها في أفغانستان
7 مارس 2022 01:02

كابول (وكالات)

فتحت منظمة التعاون الإسلامي، مكتباً لها، في كابول، سينسق الجهود الإنسانية للمنظمة في أفغانستان، من أجل معالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.
ونقلت قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن المنظمة قولها، أمس، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه تم تعيين محمد سعيد العياش، مديراً لمكتب المنظمة في أفغانستان.
وتابعت المنظمة أن المكتب سيتابع تنفيذ نتيجة الاجتماع الوزاري الاستثنائي للمنظمة، الذي عقد في باكستان في ديسمبر الماضي.
وأضافت: «ينسق مكتب منظمة التعاون الإسلامي الجهود الإنسانية للمنظمة، مع أفغانستان والشركاء الدوليين، وسيتم تعزيزه بالموارد البشرية والمادية، وفقا للقرار، الذي اتخذه المؤتمر الوزاري الاستثنائي، حول الوضع في أفغانستان، وذلك لتمكينه من الوفاء بالتزاماته لدعم الشعب الأفغاني في مختلف المجالات».
وفي اجتماع المنظمة حول أفغانستان، في باكستان، تم تمرير مسودة قرار لإقامة صندوق استثمار للعمل الإنساني لنقل المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان.

منظمة التعاون الإسلامي
أفغانستان
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