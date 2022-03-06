رئيس أوكرانيا يناشد: «نحن بشر»

أخذ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، على الدول الغربية رفضها فرض منطقة حظر جويّ فوق أوكرانيا وامتناعها عن تسليم أوكرانيا طائرات مقاتلة.
وقال "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمراً واحداً: أنتم أيضاً تريدون أن نُقتل ببطء!".
وأضاف زيلينسكي "نكرر ذلك كل يوم: أغلقوا أجواء أوكرانيا، أغلقوها أمام الصواريخ الروسية والمقاتلات الروسية".
وأضاف زيلينسكي "نحن بشر، ومن واجبكم الإنساني حمايتنا. إذا لم تفعلوا، إذا رفضتم إعطاءنا على الأقل طائرات لنتمكن من حماية أنفسنا، لا يسعنا سوى أن نستنتج أمراً واحداً: أنتم أيضاً تريدون أن نُقتل ببطء!".
وأكد أن ضربات صاروخية روسية دمّرت الأحد مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني في فيديو عبر تطبيق تلغرام "تبلّغت للتو بأن ضربات صاروخية استهدفت فينيتسيا" المدينة البالغ عدد سكانها حوالي 370 ألف نسمة، مضيفاً أن "المطار دمّر بالكامل". ولاحقاً، أكدت وزارة الدفاع الروسية هذه الضربات.
وقال المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف "تم تدمير مطار للقوات المسلحة الأوكرانية بأسلحة بالغة الدقة وبعيدة المدى".