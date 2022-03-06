3 زعماء يتصلون ببوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
دمار في خاركيف الأوكرانية بعد القصف الروسي
6 مارس 2022 22:49
مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الحادي عشر، تواصلت التحركات الدبلوماسية والدعوات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار.
وأجرى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل اتصالات هاتفية مع الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم خلال الاتصالات السلطات الأوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.
وجدد بوتين تحذيره لأوكرانيا من أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة، واستجابت لجميع مطالب الكرملين.
وقال مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ماكرون حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وضمان حماية وأمن المواقع النووية الأوكرانية.
وأكد المسؤول الفرنسي أن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين استمر لنحو ساعتين الأحد.
من جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف شامل وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا أثناء مكالمة هاتفية، الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد مكتب أردوغان.
وجاء اتصال الرئيسين قبل أيام من منتدى دبلوماسي مرتقب في مدينة أنطاليا الجنوبية من 11 إلى 13 مارس يتوقع أن يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني.
وتأمل تركيا بتنظيم لقاء بين الطرفين.
وقال أردوغان "إن وقف إطلاق النار الشامل والعاجل سيجعل من السهل إيجاد حل سياسي والاستجابة للمخاوف الإنسانية".
وفي السياق نفسه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، وناقشا "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا. وأضاف الكرملين في إيراد لما جاء في الاتصال أن المناقشة أخذت في الحسبان "أحدث اتصالات بينيت مع زعماء عدد من الدول".
وقال بينيت، الأحد، إن إسرائيل ستواصل محاولة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.