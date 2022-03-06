10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
3 زعماء يتصلون ببوتين لوقف إطلاق النار في أوكرانيا
دمار في خاركيف الأوكرانية بعد القصف الروسي
6 مارس 2022 22:49

مع دخول الهجوم الروسي على أوكرانيا يومه الحادي عشر، تواصلت التحركات الدبلوماسية والدعوات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأجرى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل اتصالات هاتفية مع الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم خلال الاتصالات السلطات الأوكرانية بإحباط عمليات إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.

وجدد بوتين تحذيره لأوكرانيا من أن العملية العسكرية التي تنفذها بلاده لن تتوقف إلا إذا أوقفت كييف المقاومة، واستجابت لجميع مطالب الكرملين.

وقال مسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن ماكرون حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وضمان حماية وأمن المواقع النووية الأوكرانية.

وأكد المسؤول الفرنسي أن ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع بوتين استمر لنحو ساعتين الأحد.

من جهته، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى وقف شامل وعاجل لإطلاق النار في أوكرانيا أثناء مكالمة هاتفية، الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وفق ما أفاد مكتب أردوغان.

وجاء اتصال الرئيسين قبل أيام من منتدى دبلوماسي مرتقب في مدينة أنطاليا الجنوبية من 11 إلى 13 مارس يتوقع أن يحضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأوكراني.

وتأمل تركيا بتنظيم لقاء بين الطرفين.

وقال أردوغان "إن وقف إطلاق النار الشامل والعاجل سيجعل من السهل إيجاد حل سياسي والاستجابة للمخاوف الإنسانية".

وفي السياق نفسه، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، وناقشا "العملية العسكرية الخاصة" الروسية في أوكرانيا.
وأضاف الكرملين في إيراد لما جاء في الاتصال أن المناقشة أخذت في الحسبان "أحدث اتصالات بينيت مع زعماء عدد من الدول".

وقال بينيت، الأحد، إن إسرائيل ستواصل محاولة الوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: وكالات
روسيا
تركيا
فرنسا
أوكرانيا
إسرائيل
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©