مصر تكشف حقيقة «البنزين المغشوش» في المحطات

كشفت مصر عن حقيقة انتشار بنزين مغشوش بمحطات الوقود بالبلاد يتسبب في أعطال السيارات، بعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه لا صحة لتلك المعلومات، مؤكداً خلو البنزين من المنجنيز أو أي معادن أخرى، محذراً من انتشار تلك الشائعات.
وشدد الوزراء على مطابقة كافة منتجات البنزين سواءً التي يتم إنتاجها محلياً أو استيرادها من الخارج للمواصفات القياسية، وخضوع تلك المنتجات البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق لوزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب البيان، فإن هناك فرق تفتيش بصفة دورية تنفذها هيئة البترول للرقابة على الجودة، إضافة إلى مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، وتسحب تلك اللجان عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين، وعدم احتوائه على أي شوائب أو معادن.
وأوضحت هيئة البترول المصرية أنه يوجد عدد كبير من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات، وهي من جانبها، تجري اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحها في المحطات التابعة لها، ولم تتلق الهيئة أي شكوى من قبل تلك الشركات العالمية.
وأضافت «الهيئة» أنه في حالة وجود المنجنيز في البنزين، فإن البنزين يكون غير صالح للاستخدام؛ لأنه يتلف أجزاء من مصافي تكرير البترول.