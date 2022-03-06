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عربي ودولي
فشل محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول
أرشيفية
6 مارس 2022 18:37
فشلت المحاولة الثانية لإجلاء سكان من مدينة من ماريوبول الساحلية جنوبي أوكرانيا، المحاصرة منذ أسبوع، بسبب استمرار القصف الروسي وفق رواية مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون هيراشينكو.
وكان من المقرر بدء عمليات الإجلاء ظهر الأحد بالتوقيت المحلي وحتى التاسعة مساء، حسبما أعلنت السلطات العسكرية الأوكرانية في وقت سابق.
وقال هيراشينكو إن عمليات الإجلاء على طول الممرات الإنسانية المحددة توقفت بسبب استمرار الهجوم.
وانهارت هدنة مماثلة، السبت، كانت مقررة في ماريوبول ومدينة فولنوفاخا المجاورة، مما أدى لمحاصرة السكان وسط مزيد من القصف المدفعي والجوي الروسي.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت القوات الشعبية في دونيتسك إجلاء 300 شخص من ماريوبول الأوكرانية، كانت تحاصرهم قوات روسية، في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار.
وأعلنت بلدية ماريوبول الأحد أن ممرا إنسانيا سيفتح اليوم لإجلاء مدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في جنوب شرق أوكرانيا، بعدما أفشل القصف الروسي محاولة السبت، وفق السلطات الأوكرانية.
وأكدت البلدية أنه تم اتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع القوات الروسية في المنطقة.
وقال رئيس البلدية فاديم بويتشينكو على موقع "يوتيوب" مساء السبت إن ماريوبول تعاني من وضع "صعب جداً" في ظل "حصار إنساني".
وأضاف أن القصف في الأيام الماضية تسبّب في سقوط "آلاف الجرحى" في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 450 ألفا على سواحل بحر أزوف.
المصدر: وكالات
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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