بريطانيا تحذّر مواطنيها من القتال في أوكرانيا

حث قائد القوات المسلحة البريطانية، مواطنيه على عدم التوجه إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، موجها انتقاداً صريحا لوزيرة خارجية بلاده، ليز تروس، بعد أن أعربت عن دعمها لمن ينضمون إلى القتال. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن الأدميرال سير توني رادكين، قوله لبرنامج "صنداي مورنينج" المذاع على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد كنا واضحين جدا في أنه أمر غير قانوني، بالإضافة إلى كونه غير مفيد بالنسبة للجيش البريطاني ولسكان المملكة المتحدة، البدء في التوجه نحو أوكرانيا من ذلك المنطلق". وقال إن "فلتقدم الدعم من داخل المملكة المتحدة، فلتقدم الدعم بأي طريقة ممكنة. ولكن هذا لا يعد شيئا يمكن الإسراع إليه من حيث صوت إطلاق النار. إن الأمر يتعلق بالدعم المعقول في المملكة المتحدة". وكانت تروس قالت في الأسبوع الماضي إنها ستدعم "قطعاً" أي شخص يريد القتال، في ظل رغبة عدد من البريطانيين في مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.