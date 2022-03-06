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تفاصيل «مكالمة الساعة و45 دقيقة» بين ماكرون وبوتين
من لقاء سابق لبوتين وماكرون
6 مارس 2022 17:22

أكد فلاديمير بوتين لايمانويل ماكرون، اليوم الأحد، أنه "سيحقق أهدافه" في أوكرانيا "سواء عبر المفاوضات أو عبر الحرب" وفق ما أفاد الاليزيه، اثر مكالمة هاتفية بين الرئيسين الروسي والفرنسي استمرت ساعة و45 دقيقة.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون لاحظ أن بوتين "عازم جدا على تحقيق أهدافه" وبينها "ما يسميه الرئيس الروسي (اجتثاث النازية) وتحقيق حياد أوكرانيا"، إضافة إلى الاعتراف باستقلال القرم ودونباس، وهي مطالب تقول باريس إنها "مرفوضة بالنسبة الى الأوكرانيين".

وفي وقت سابق، أجرى ماكرون محادثات هاتفية عدة مع فلاديمير بوتين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.

وبعد الاتصال الهاتفي الأخير الذي أجري بين الزعيمين الخميس، قال ماكرون إنه يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في هذه الأزمة.

 
 

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
إيمانويل ماكرون
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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