فرنسا تطالب بريطانيا بتسهيل دخول اللاجئين الأوكرانيين العالقين في كاليه

حث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا اليوم الأحد، على تقديم المزيد من العون للاجئين الأوكرانيين المتجهين إليها والعالقين في ميناء كاليه الفرنسي مضيفاً أن المسؤولين البريطانيين يعيدون الكثيرين منهم لأنه ليس لديهم التأشيرات أو الأوراق المطلوبة.

وقال دارمانان لراديو أوروبا 1 مشيراً إلى وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل "اتصلت مرتين بنظيرتي البريطانية، وطلبت منها فتح قنصلية (لهم) في كاليه". ومضى قائلاً "لدينا علاقات طيبة مع (باتيل)... أنا متأكد من أنها ستحل هذه المشكلة.

وقال دارمانان إن المئات من اللاجئين الأوكرانيين وصلوا إلى كاليه في الأيام القليلة الماضية ويأملون في الانضمام إلى أسرهم في المملكة المتحدة لكن المسؤولين البريطانيين أبعدوا الكثيرين بعد أن طلبوا منهم الحصول على تأشيرات من أي من القنصليتين البريطانيتين في باريس أو بروكسل.