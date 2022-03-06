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الكويت.. صلاة التراويح والقيام في المساجد خلال رمضان
أرشيفية
6 مارس 2022 14:11

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية فريد عمادي، وضع خطة متكاملة في جميع قطاعات وإدارات 
وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال عمادي ،في تصريح صحفي اليوم الأحد،  إن "وزارة الأوقاف وضعت خطتها 
لاستقبال شهر رمضان، بعدما أعلن مجلس الوزراء عودة رص الصفوف في المساجد والسماح بإقامة الدروس والمحاضرات وذلك بهدف تهيئة الأجواء المناسبة 
لاستقبال جمهور المصلين".

وبين أن الوكلاء المساعدين في وزارة الأوقاف وضعوا جميع إمكانيات إداراتهم المختصة لتجهيز جميع المساجد والمراكز الرمضانية التي اعتادت 
الوزارة على تنظيمها خلال السنوات التي سبقت الجائحة.

وأشار عمادي إلى أن المساجد ستستقبل جمهور المصلين في صلاة التراويح والقيام خلال شهر رمضان المبارك، كما كان معتادا قبل الجائحة.
وأكد عمادي حرص وزارة الأوقاف على تطبيق جميع الاشتراطات الصحية المعتمدة من السلطات الصحية في البلاد حرصا على سلامة المصلين وتمكينهم 
من أداء الصلاة. 
 

المصدر: وكالات
هلال شهر رمضان
الكويت
صلاة التراويح
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