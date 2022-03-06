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الصحة العالمية تستنكر استهداف منشآت صحية في أوكرانيا
تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
6 مارس 2022 13:16

 استنكر أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس تعرض منشآت صحية في أوكرانيا لهجمات، وأكد أن مثل هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي الإنساني.

وكتب على موقع تويتر :"لقد أكدت منظمة الصحة العالمية حدوث العديد من الهجمات التي استهدفت مرافق للرعاية الصحية في أوكرانيا، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى".

وأكد أن استهداف مرافق الرعاية الصحية أو العاملين بها ينتهك "الحياد الطبي والقانون الدولي الإنساني".

وكانت المنظمة نشرت أمس ستة تقارير موثقة عن هجمات استهدفت منشآت للرعاية الصحية، وقالت إنه يجري التأكد من صحة المزيد من التقارير.
وأدانت المنظمة بشدة الهجمات التي تسببت في وفاة ستة أشخاص وإصابة 11 آخرين. 

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
أوكرانيا
المنشآت الصحية
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