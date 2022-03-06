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بوركينا فاسو تعيّن حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية
رئيس بوركينا فاسو الانتقالي اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا
6 مارس 2022 12:05

عيّن رئيس بوركينا فاسو الانتقالي اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا مساء السبت حكومة جديدة تضم 25 وزيراً لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.

واحتفظ الجنرال بارتيليمي سيمبوري وزير الدفاع في عهد روك مارك كريستيان كابوري، الرئيس الذي أطاحه انقلاب عسكري نهاية يناير، بمنصبه، بحسب مرسوم نشر مساء السبت. حتى أنه رُقّي إلى رتبة وزير دولة.

ومن بين الوزراء الآخرين، عيّن ييرو بولي الذي شغل مرات عدة منصب وزير في الحكومات المختلفة في عهد الرئيس السابق بليز كومباوري، وزير دولة لرئيس بوركينا فاسو، مكلفاً التماسك الاجتماعي والمصالحة الوطنية.

وتضم الحكومة أيضا قادة من المجتمع المدني والنقابات العمالية، من بينهم ليونيل بيلغو وباسولما بازيي.
وهناك ست نساء في هذه الحكومة، من بينهنّ أوليفيا روامبا التي تتولى حقيبة الشؤون الخارجية.
والخميس، عيّن ألبير أويدراوغو وهو أكاديمي يبلغ 53 عاما، رئيسا للوزراء.

المصدر: وكالات
أفريقيا
حكومة جديدة
بوركينا فاسو
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