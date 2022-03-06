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الأزهر يدعو العالم لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا
أحمد الطيب
6 مارس 2022 11:16

دعا إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أراضيها.
 
نشر الطيب تغريدة على موقع تويتر كتب فيها "ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا".

وتابع الإمام الذي نشر تغريدته باللغات العربية والإنجليزية والأوكرانية "أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين".

وأتت تغريدة شيخ الأزهر بينما تواصل روسيا التقدم في الأراضي الأوكرانية واستمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، بعد استئناف الجيش الروسي العمليات العسكرية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية السبت.

ونتيجة لاستمرار القتال في أوكرانيا، تفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 فبراير، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة.

بعد عشرة أيام من الحرب، بات من المستحيل التحقق من حصيلة الضحايا بشكل مستقل، وقد أبلغت كييف عن مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا وأكثر من 9 آلاف عسكري روسي من دون أن تذكر خسائرها العسكرية، وأعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا على الجانب الأوكراني و498 في صفوف قواتها.

المصدر: وكالات
الأزهر الشريف
الإمام الأكبر أحمد الطيب
أوكرانيا
روسيا
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