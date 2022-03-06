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بوتين يهدد بحرمان أوكرانيا من "وضع الدولة"
بوتين
6 مارس 2022 11:09

يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من الهجوم، الأحد، بينما هدد الرئيس فلاديمير بوتين بحرمان هذا البلد من "وضع الدولة" ورأى في العقوبات الدولية التي تفرض على روسيا "إعلان الحرب". 

وافاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية نُشر على فيسبوك الأحد، بأن الجيش الروسي يواصل هجومه "مركّزا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف (شرق) وميكولايف (جنوب)". 

قال فاديم بويتشينكو رئيس بلدية ماريوبول إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية "صعب جدا" في ظل "حصار إنساني" وقصف مكثف. 

وستعقد جولة ثالثة من المفاوضات بين الروس والأوكرانيين الإثنين لكن فرص تحقيق تقدم تبدو ضئيلة. 
في الوقت نفسه، شهدت أوروبا تظاهرات مناهضة للهجوم. فقد نزل حوالى أربعين ألف شخص إلى الشوارع في زوريخ السبت والعدد نفسه من المتظاهرين سجل في فرنسا من بينهم 16 ألفا في باريس وآلاف في روما.

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
أوكرانيا
كييف
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