10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
قوات روسية تتجه نحو محطة الطاقة الكهرومائية في كييف
أشخاص يعبرون جسرًا مدمرًا أثناء محاولتهم مغادرة مدينة إيربين، في منطقة كييف
6 مارس 2022 10:36

حذر الجيش الأوكراني من أن القوات الروسية تريد السيطرة على سد تابع لمحطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهرومائية جنوب العاصمة كييف.

وجاء في تقرير صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن روسيا تعتزم السيطرة على السد التابع لمحطة كييف للطاقة الكهرومائية، 150 كيلومتراً جنوب كييف،على نهر دنيبر.

وهاجمت القوات الروسية حتى الآن العديد من منشآت البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في زابوريجيا.

وتحاول وحدات روسية بكل السبل اختراق الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة كييف، وفقا للتقرير.
ودوت صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية عدة مرات في المدينة ليل السبت/الأحد.

وقال التقرير إن القوات الروسية حاولت أيضاً الاقتراب من الطريق السريع بالقرب من مطار كييف الدولي.
ولا تزال القوات الروسية تركز بشكل رئيسي على حصار مدينتي كييف وخاركيف في الشرق وميكولايف في الجنوب. 

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©