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مسؤولون أميركيون يتوجهون إلى فنزويلا لإجراء محادثات
مسؤولون أميركيون يتوجهون إلى فنزويلا لإجراء محادثات
6 مارس 2022 10:11

توجه مسؤولون أميركيون كبار إلى فنزويلا، السبت، للقاء أعضاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، في وقت تسعى واشنطن إلى عزل روسيا مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
 
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن الهجوم الروسي على أوكرانيا دفع الولايات المتحدة إلى إيلاء اهتمام أكبر لحلفاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في أميركا اللاتينية.

وهذه أرفع زيارة أميركية لفنزويلا منذ سنوات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

المصدر: رويترز
الولايات المتحدة
روسيا
أوكرانيا
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