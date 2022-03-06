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جونسون يحدد رداً من ست نقاط على الهجوم الروسي
جونسون
6 مارس 2022 09:50
حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الآخرين، على الانضمام إلى خطة من ست نقاط للرد على الهجوم الروسي على أوكرانيا تتراوح من تقديم دعم إنساني إلى إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي.
وقال جونسون قبل اجتماعات مع زعماء من كندا وهولندا ووسط أوروبا في لندن هذا الأسبوع إن الهجوم الروسي لا بد وأن يفشل وأن يُنظر إليه على أنه فاشل.
وأضاف جونسون في بيان "لا يكفي التعبير عن دعمنا للنظام الدولي القائم على القواعد ولكن يجب أن ندافع عنه ضد محاولة متواصلة لإعادة صياغة هذه القواعد بالقوة العسكرية."
وذكر جونسون أهدافه التي تضمنت إقامة تحالف إنساني دولي من أجل أوكرانيا ودعم دفاعها عن نفسها وزيادة الضغط الاقتصادي على موسكو لأقصى حد.
ودعا جونسون أيضا إلى انتهاج مسارات دبلوماسية لخفض التصعيد بمشاركة كاملة من الحكومة الأوكرانية وتعزيز الأمن في منطقة أوروبا-الأطلسي وإنهاء "التطبيع الزاحف" للأنشطة الروسية في أوكرانيا.
وبعد اجتماعه مع رئيسي وزراء كندا وهولندا يوم الاثنين، من المقرر أن يستضيف جونسون يوم الثلاثاء زعماء من جمهورية التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا وهي دول تشهد تدفقا للاجئين.
وتعتزم بريطانيا التحرك بشكل أسرع لمعاقبة رجال الأعمال الروس من خلال إجراءات قانونية جديدة سيتم إرسالها إلى البرلمان يوم الإثنين.
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
بوريس جونسون
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