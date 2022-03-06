أوكرانيا وكورونا.. تحذير مهم من الصحة العالمية

حذرت منظمة الصحة العالمية من تداعيات صحية خطيرة للصراع العسكري الدائر في أوكرانيا، مشيرة إلى دوره في انتشار أوسع لفيروس كورونا.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في إفادة صحفية، إن "الصراع الدائر في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة تفشي كوفيد 19"، مشيرا إلى أن أوكرانيا "شهدت زيادة كبيرة في عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي خلال الهجوم الروسي".

وأوضح غيبريسوس أن انخفاض معدلات الفحص يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك انتقال كبير غير مكتشف للفيروس، لافتا إلى أن "انخفاض نسبة التطعيم يمثل خطراً كبيراً، ويرفع احتمال إصابة أعداد كبيرة من الأشخاص بأعراض شديدة للمرض".