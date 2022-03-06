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كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة على قمر اصطناعي
شاشة تليفزيونية تظهر بثًا إخباريًا مع ملف لقطات لاختبار صاروخ كوري شمالي ، في محطة سكة حديد في سيول(أ ف ب)
6 مارس 2022 08:28

أعلنت كوريا الشمالية الأحد أنها أجرت تجربة جديدة لتطوير قمر صناعي لأغراض الاستطلاع. 

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن الاختبار أجري السبت قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

كان الجيش الكوري الجنوبي قال إنه يعتقد أن المقذوف الذي أطلقته كوريا الشمالية السبت هو عبارة عن "صاروخ بالستي".

وكتبت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الأحد أن "الهيئة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي في جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية)، وأكاديمية علوم الدفاع، أجرتا السبت اختباراً مهماً آخَر، بهدف تطوير قمر صناعي للاستطلاع".

وأجرت بيونج يانج سبع تجارب على أسلحة في يناير، بينها أقوى صاروخ لها منذ 2017، قبل تعليق التجارب خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
قمر اصطناعي
تجربة
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