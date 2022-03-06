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وزير التعليم المصري يرد على أشهر شائعة
وزير التعليم المصري يرد على أشهر شائعة
6 مارس 2022 08:17

أحمد عاطف (القاهرة)

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري صحة ما تم تداوله حول عودة النظام القديم للثانوية العامة.

وكتب شوقي عبر حسابه بموقع التواصل "فيسبوك": "تتوالى الشائعات والاستنتاجات والتأويلات للأسف الشديد في كل شيء يتعلق بامتحانات الثانوية العامة ما يسبب بلبلة للطلاب وأولياء الأمور وقد تعبنا من تكرار أن الوزارة فقط سوف تعلن أي تفاصيل مهمة في هذا الشأن".

وأضاف شوقي: "الأمور أبسط من ذلك بكثير لأن كل المطلوب من الطلاب هو التحضير الجيّد على أساس فهم نواتج التعلم وبالاستعانة بقنوات مدرستنا الـ3 حصص مصر والبث المباشر ومنصات ﺑﻨﻚ المعرفة".

وأوضح أنه لا علاقة للتحضير الجيّد بما إذا كان الامتحان ورقياً أم إلكترونياً ولا علاقة له بشكل التصحيح بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نرجو الابتعاد عن مثل هذا الجدل الذي لا جدوى منه على الإطلاق.

وكانت الحكومة المصرية قد نفت ما أثير حول تغيير موعد أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة ، لافتة إلى أنه لم تصدر أية قرارات رسمية بهذا الشأن، وسيتم عقد الامتحانات في الموعد المقرر لها وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة مسبقاً. 

 
 
 
 
 

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