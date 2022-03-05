جهود دولية مكثفة للوساطة في الأزمة الأوكرانية

عواصم (وكالات)

تُعقد، غداً الاثنين، جولة ثالثة من المفاوضات بين كييف وموسكو، بهدف وضع حد للهجوم الروسي على أوكرانيا، حسبما أعلن عضو الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا، وسط جهود دولية مكثفة للوساطة من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية. وقال أراخاميا، على صفحته في «فيسبوك»: «ستنعقد الجولة الثالثة من المفاوضات الاثنين».

وعبرت أوكرانيا عن رغبتها في وساطة دولية لمفاوضاتها مع روسيا من أجل إنهاء الحرب. ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة «يونيان»، قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك: «نحن لا نثق في الاتحاد الروسي على الإطلاق، لذا نريد وساطة دولية مسؤولة».

وقال إن الجانب الأوكراني سيتبع كل الصيغ القانونية، وسيسجل الانتهاكات الروسية كافة، مؤكداً أن من المزمع إجراء جولة ثالثة من المفاوضات مع روسيا، وعلى الأرجح أن تتم في بيلاروسيا مجدداً، حيث استبعدت موسكو دولاً أخرى. وذكر أنه من الممكن في المستقبل أن تستضيف دول مثل تركيا والمجر أو بولندا مثل هذه المفاوضات. وجدد انتقاده لدور مينسك في الصراع، قائلاً: إنه يتم استخدام بيلاروسيا كنقطة انطلاق للهجمات على مدن أوكرانية.

وأوضح بودولياك أنه بينما كانت المفاوضات الأخيرة بناءة بشكل مفاجئ، فإن أوكرانيا لن تلب أي مطالب روسية قاسية، قائلاً: إن الرئيس «لن يقدم أي تنازلات من جانب واحد ولن يحط من قدر كفاحنا الجاري في أوكرانيا، من أجل وحدة أراضيها وحريتها».

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس: إن تصريحات الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الغاضبة لا تمنحه تفاؤلاً بشأن مصير محادثات إنهاء العمليات الحربية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق أمس، قال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني إنه مستعد لمحادثات مع لافروف، لكن في حالة واحدة أن تكون المفاوضات «هادفة».. يأتي ذلك، فيما أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت وساطة، أمس، في النزاع بين روسيا وأوكرانيا، إذ زار موسكو قبل أن يتوجه إلى برلين، ويجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كما أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بأن تركيا ستواصل جهودها كاملة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا. وأمس، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: يتعين على الصين التوسط في محادثات سلام مستقبلية بين روسيا وأوكرانيا نظرا لأن الدول الغربية لا يمكنها لعب هذا الدور. ودعت بكين، أمس، إلى مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا، خلال اتصال بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم بينيت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمع مع الرئيس بوتين في الكرملين، أمس، لبحث أزمة أوكرانيا.

وعرضت إسرائيل، التي يسكنها عدد كبير من المهاجرين الروس، الوساطة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن مسؤولين قللوا في السابق من التوقعات بإمكانية حدوث انفراجة.

وفي حين أن إسرائيل، وهي حليف وثيق للولايات المتحدة، وأدانت الغزو الروسي وعبرت عن تضامنها مع كييف، وأرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، قالت إنها ستحتفظ باتصالاتها بموسكو أملاً في المساعدة في تخفيف حدة الأزمة.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية إن الرئيس أردوغان سيتحدث مع نظيره الروسي، اليوم الأحد، لمناقشة الصراع في أوكرانيا. وأضاف: إن تركيا مستعدة للمساعدة في حل الأزمة.

وتشترك تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي في حدود بحرية مع أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، وتربطها علاقات جيدة مع الجانبين، لكنها تعارض فرض عقوبات على موسكو. ووصفت أنقرة الهجوم الروسي على أوكرانيا بأنه غير مقبول، وعرضت استضافة محادثات سلام، ودعت في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار.

وقال كالين للصحفيين في إسطنبول، أمس إن أردوغان سيكرر ذلك العرض لبوتين، ويطلب منه «إعطاء فرصة» لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة ضرورية لعمليات إجلاء المدنيين وشحنات المساعدات.

وأضاف كالين: «رسالة رئيسنا هي وقف الحرب والهجمات على الفور، والبدء في محادثات على أسس ملائمة، وإعطاء فرصة للدبلوماسية».

وتقول تركيا إنها ترغب في استضافة لقاء بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا لإجراء محادثات في منتدى دبلوماسي الأسبوع المقبل في جنوب تركيا. وتقول أوكرانيا إنها منفتحة على مثل هذه المحادثات كما رحبت روسيا بعرض أنقرة.