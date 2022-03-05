وعود أميركية لزيلينسكي بـ10 مليارات دولار مساعدات

واشنطن (وكالات)

تعهد أعضاء في الكونجرس الأميركي، أمس، بصرف عشرة مليارات دولار لمساعدة أوكرانيا، وجاء ذلك خلال محادثة افتراضية مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي جدد من جانبه طلبه للحصول على طائرات سوفييتية الصنع.

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر للرئيس الأوكراني: «سنصرف بسرعة هذه العشرة مليارات دولار لمساعدة الشعب الأوكراني اقتصادياً وإنسانياً وأمنياً»، حسبما أفاد مصدر على علم بمحتوى النقاشات التي تمت عبر تطبيق «زووم».

وأفاد السناتور الجمهوري ستيف دينز على قناة فوكس نيوز: «شارك مشرعون من مجلسي الشيوخ والنواب، جمهوريون وديموقراطيون، في هذه المحادثة.. نحن متحدون في دعم أوكرانيا». وأضاف: «يجب أن نصوت على هذه المساعدة البالغة 10 مليارات، والتي سيخصص نصفها للشؤون الإنسانية والنصف الآخر للشؤون العسكرية».

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني إلى تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا، بما في ذلك حظر واردات النفط والغاز، وتعليق بطاقتي فيزا وماستركارد الائتمانيتين في روسيا، حسبما أفاد أعضاء في الكونجرس الأميركي.