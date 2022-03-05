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السعودية تدعو لحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في العالم
السعودية تدعو لحل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في العالم
6 مارس 2022 02:05

الرياض (وام) 

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الأمير فيصل بن فرحان أكد خلال الاتصال أن الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي بتعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم. وأشارت إلى أن الجانبين بحثا أيضاً العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها. وتطرق الجانبان إلى تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان في المنطقة والعالم.

السعودية
روسيا
سيرجي لافروف
الأمير فيصل بن فرحان
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