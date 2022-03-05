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«الأغذية العالمي»: وضع الإمدادات في أوكرانيا صعب
«الأغذية العالمي»: وضع الإمدادات في أوكرانيا صعب
6 مارس 2022 02:06

برلين (وكالات)

 تتصاعد المخاوف من نقص الطعام ومياه الشرب في بعض الأماكن في أوكرانيا، مع دخول الهجوم الروسي يومه العاشر.
وقال مارتن فريك، مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في ألمانيا، في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس: «تدهور وضع المواطنين في أوكرانيا، بشكل كبير نتيجة القتال المرير»، مضيفاً: إن الأوكرانيين يقيمون في أقبية، ولا يمكنهم توفير إمدادات الغذاء إلا في ظل خطورة كبيرة.
وقال فريك: «نتلقى تقارير من كييف وخاركيف تفيد بأن الطعام ينفد وأن مياه الشرب أصبحت نادرة»، مشيراً إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوسع وجوده في جميع أنحاء المنطقة، «لكنه في سباق مع الزمن».
وذكر فريك أنه يوجد فريق دولي بالفعل في أوكرانيا والدول المجاورة لتنسيق المساعدات، موضحاً أن شاحنات تحمل 400 طن من المواد الغذائية من تركيا في طريقها لتقديم الدعم.
كما أشار إلى أن هناك خططاً لتوصيل المساعدات لنحو 300 ألف لاجئ، وقال: «عمليات القتال وعمليات الفرار في أنحاء أوكرانيا تجعل الوضع مربكاً لعمال المساعدات».

أوكرانيا
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