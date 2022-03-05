روسيا تعلن توسيع الهجوم وإسقاط 4 مقاتلات أوكرانية

كييف (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن القوات تشن هجوماً واسع النطاق في أوكرانيا، وأنها سيطرت على عدة بلدات وقرى.

وذكرت الوزارة أنه تم إسقاط أربع طائرات مقاتلة أوكرانية من طراز سو-27 في معركة جوية قرب زيتومير على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الغرب من العاصمة كييف.

وقالت وكالة تاس للأنباء: إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء الهجوم الروسي في 24 فبراير.

وفي هذه الأثناء، أرجئت عملية إجلاء سكان ماريوبول، وهو ميناء استراتيجي واقع في شرق أوكرانيا تحاصره القوات الروسية، وسط تبادل الاتهامات بحدوث انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وكانت كييف وموسكو أعلنتا، أمس، دخول وقف إطلاق النار في مدينتي ماريوبول وفولنوفاخا الأوكرانيتين حيز التنفيذ، وأفادت بيانات الجيش الأوكراني والجيش الروسي، بأن الغرض من وقف إطلاق النار هو فتح ممرات إنسانية في المدينتين.

لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قالت: إنها علمت أن إجلاء المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا في أوكرانيا قد تأجل. وذكرت في بيان: «لا نزال نتحدث مع الأطراف المعنية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من مدن مختلفة متضررة من النزاع».

وأضافت: «المشاهد في ماريوبول ومدن أخرى اليوم تفطر القلب.. نرحب بأي مبادرة من الأطراف لحماية المدنيين من العنف والسماح لهم بالمغادرة طواعية إلى مناطق أكثر أمناً».

كتبت بلدية ماريوبول على تليغرام، أمس، أن عملية إجلاء المدنيين التي كان مقرراً أن تبدأ أمس، «أرجئت لأسباب أمنية»، لأن القوات الروسية «تواصل قصف ماريوبول ومحيطها».

فيما كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعا أوكرانيا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار حول ماريوبول وفولنوفاخا. ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن لافروف قوله: «نعول على تنفيذ الاتفاق بشكل واضح، وقد قام جيشنا بمهمته في هذا الشأن».

وقال لافروف: إن هناك معلومات تفيد بأن سلطات ماريوبول ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنساني. وأضاف: «الانطباع هو أن النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن».

وأكدت وزارة الدفاع الروسية تعرض الممر الإنساني المتفق عليه للقصف، مشيرة إلى أنه جرى إطلاق أعيرة نارية من مدينة ماريوبول الساحلية في منطقة دونيتسك بجنوب شرق أوكرانيا، على مواقع تابعة للقوات الروسية. واعتبرت أنه لا يسمح للمدنيين بالخروج من ماريوبول وفولنوفاخا من قبل القوميين المتطرفين الأوكرانيين.

وأضافت الوزارة: إن أحد المباني السكنية تعرض للتفجير، ورجحت أن ما يصل إلى 200 شخص كانوا يقيمون داخله.

وبعد عشرة أيام من الحرب من المستحيل التحقق من الأرقام من مصادر مستقلة. فكييف تتحدث عن مقتل 350 مدنياً، على الأقل وأكثر من تسعة آلاف جندي روسي، بينما أعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلاً في الجانب الأوكراني و498 في الجانب الروسي.

وتشكل سيطرة موسكو على ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها 450 ألف نسمة والواقعة على بحر أزوف، نقطة تحول مهمة في هجومها على أوكرانيا، وستسمح بربط القوات الروسية القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، بعد سيطرتها على مرفأين رئيسيين في بيرديانسك وخيرسون، من جهة والقوات الانفصالية وتلك الروسية في الدونباس من جهة أخرى. وهذه المدينة قاومت في 2014 هجمات القوات الموالية لروسيا القادمة من دونيتسك خصوصاً.

وقال رئيس بلدية ماريوبول فاديم بويتشينكو: «إن إخلاء المدينة ليس قراراً سهلاً، لكن كما قلت دائماً، ماريوبول ليست شوارع ومنازل.. ماريوبول هي الشعب، إنها أنا وأنتم».

وقال أحد أعضاء منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، الذي لا يزال في ماريوبول: «الليلة الماضية، اشتد القصف وأصبح أقرب»، مضيفاً: إن السكان يفتقرون إلى كل شيء، خصوصاً الماء لدرجة أنهم يضطرون لجمع الثلوج وإذابتها من أجل الحصول على هذا المورد الحيوي، والطعام، إذ أدى القصف إلى تدمير العديد من المتاجر.

ويأتي حصار ماريوبول فيما تقترب القوات الروسية من العاصمة كييف وتواجه مقاومة عنيدة، خصوصاً في تشيرنيغوف الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً شمال العاصمة، حيث قتل عشرات المدنيين في الأيام الأخيرة.

وأقر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في منشور على «فيسبوك» صباح أمس، بأن الروس تقدموا في اتجاهات عدة، لكنه أكد أنهم لا يسيطرون إلا على «جزء صغير» من أراضي البلاد، وأن المقاتلين الأوكرانيين «يتصدون لهم».

واتهم موسكو بتغيير تكتيكها واستهداف المدنيين، بعدما واجهت مقاومة أوكرانية عنيدة قال: إنها تقوض الخطط الروسية للهجوم على مدن كبرى، وإطاحة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي بسرعة.

وواصل الرئيس الأوكراني تحدي موسكو وأعلن، أمس، أن القوات الأوكرانية شنّت هجوماً مضاداً حول خاركيف في الشمال وثاني مدن البلاد، التي شهدت بعض أعنف عمليات القصف منذ بداية الهجوم الروسي.

وأضاف: «القوات المسلحة الأوكرانية احتفظت ببسالة بكل مواقعها الرئيسية لحمايتنا، ونحن نلحق بالروس خسائر لم يكن بإمكانهم تخيلها حتى في أسوأ كوابيسهم».