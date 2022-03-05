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تضييق الحصار على كييف وخاركيف
القوات الأوكرانية تساعد المدنيين أثناء عملية إجلاء شمال غرب كييف (أ ف ب)
6 مارس 2022 02:06

كييف (وكالات)

أكد الجيش الأوكراني، أمس، أن القوات الروسية تضيق الحصار على العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد. وذكر الجيش الأوكراني، في تقرير أمس: إن هجوم موسكو دخل يومه العاشر، بدعم جوي واستخدام أسلحة روسية عالية الدقة.
كما استمرت القوات الروسية أيضاً في محاولة الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك، من أجل إنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وحتى المناطق الانفصالية.
ووفقاً للتقرير، فإن عمليات الدفاع في العاصمة كييف مستمرة في صد الهجوم، وإلحاق الهزائم بالقوات المهاجمة. وشدد الجيش الأوكراني على أنه لا يزال يخوض معارك عنيفة مع القوات الروسية.
وجاء في التقرير: «نقاتل بضراوة لتحرير مدن أوكرانية من المحتلين الروس». ولم يحدد الجيش المناطق والمدن التي تدور فيها المعارك، وقال إن الجنود الروس «محبطون»، وإنهم يفرون تاركين أسلحتهم وراءهم.
وبحسب بيانات سلطات أوكرانية، ساد الهدوء ليل الجمعة السبت في العاصمة كييف، وذكرت السلطات أن «الوضع تحت السيطرة»، وأن إمدادات الكهرباء والمياه سارية، وأن وسائل النقل العام استأنفت عملها صباح أمس.

أوكرانيا
كييف
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