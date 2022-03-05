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تعرّض صحافيين بريطانيين لهجوم خارج كييف
تعرّض صحافيين بريطانيين لهجوم خارج كييف
6 مارس 2022 02:06

لندن (وكالات) 

تعرّض طاقم قناة تلفزيونية بريطانية لهجوم خارج كييف وأصيب أحد الصحافيين بالرصاص في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أعلنت قناة «سكاي نيوز» التي يعمل فيها. وأصيبت سيارة الطاقم بالرصاص أثناء توجهها إلى العاصمة الأوكرانية يوم الاثنين الماضي، حسبما ذكرت القناة، التي لم تعلن عن الخبر إلا مساء أمس الأول، بعد أن عاد فريقها إلى المملكة المتحدة، ونشرت الصور. وأصيب الصحافي ستيوارت رامساي برصاصة في أسفل الظهر. كذلك أصيب مصور أثناء فراره من السيارة برصاصتين، لكن سترته الواقية من الرصاص حمته. وتمكن أعضاء الطاقم الخمسة بمن فيهم المصاب من الفرار وهم يصرخون بأنهم صحافيون، باتجاه مصنع قريب، حيث فتح لهم رجال الباب ولوحوا لهم بالدخول. وقامت الشرطة الأوكرانية بإخراجهم. وكتب ستيوارت رامساي، بعد عودته: «كان الرصاص يتناثر على جميع أنحاء السيارة، النوافذ، والزجاج الأمامي، والمقاعد، وعجلة القيادة، وكل شيء تحطم تماماً». وقالت شبكة «سكاي نيوز»: إنه يُشتبه بمسؤولية «فرقة تخريب» روسية عن الهجوم.

 

 

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