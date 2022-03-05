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«الدفاع البريطانية» ترصد تراجعاً للقصف الروسي
«الدفاع البريطانية» ترصد تراجعاً للقصف الروسي
6 مارس 2022 02:06

لندن (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أنها رصدت تراجعاً في قصف القوات الروسية من الجو والأرض للأهداف الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
جاء ذلك في التقرير اليومي عن الوضع الذي تنشره الوزارة عبر موقع «تويتر»، استناداً إلى معلومات جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني.
وكتبت الوزارة في تقريرها أن «عدد الضربات المدفعية والجوية الروسية، التي أمكن متابعتها في الـ24 ساعة الماضية، جاء أقل بشكل عام من الأيام السابقة».
وأضافت الوزارة: إن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بالمدن المهمة خاركيف وتشيرنيهيف وماريوبول، مشيرة إلى تقارير تحدثت عن وقوع قتال شوارع في مدينة سومي بشمال شرق الجمهورية السوفييتية السابقة. وذكرت الوزارة أن «من المرجح بشدة أن تكون كل المدن الأربع محاطة بالقوات الروسية». وقالت الوزارة: إن القوات الروسية لا تزال تتقدم في ميكولاييف جنوب أوكرانيا.

وزارة الدفاع البريطانية
القوات الروسية
روسيا
أوكرانيا
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