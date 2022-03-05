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بوتين يحذر الغرب من فرض حظر طيران فوق أوكرانيا
بوتين خلال لقائه موظفات في شركة الطيران الروسية إيروفلوت بمناسبة يوم المرأة (أ ف ب)
6 مارس 2022 02:06

موسكو (وكالات) 

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، أن بلاده لا تعتزم فرض الأحكام العرفية، على خلفية تداول شائعات بهذا الصدد جراء الهجوم الروسي على أوكرانيا، محذراً من أن أي بلد سيسعى لفرض حظر طيران على روسيا ستعتبره موسكو طرفاً في النزاع.
وقال، في رده على سؤال وجهته موظفات في شركة الطيران الروسية إيروفلوت: «تطبق الأحكام العرفية في حال وقوع عدوان، ولا سيما في المناطق التي يدور فيها قتال، وليس لدينا مثل هذا الوضع، وآمل ألا يحدث».
وأضاف: إن الجنود والضباط المحترفين فقط هم من يشاركون في العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولا ينوي الكرملين نشر مجندين من الوحدات أو الاحتياط.
ودفعت شائعات واسعة النطاق الروس إلى التخوف من التعبئة وتطبيق الأحكام العرفية.
واعتبر بوتين، الذي كان يجلس إلى طاولة كبيرة مع موظفات في شركة إيروفلوت، قبيل الاحتفال بعيد المرأة الموافق ليوم 8 مارس، وهو عطلة رسمية في روسيا، أن «هناك محاولات لزعزعة استقرار المجتمع».
وتضررت شركة الطيران الروسية «أيروفلوت» بشدة من العقوبات الغربية المفروضة على خلفية قيام روسيا بالهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير.
وقال بوتين: إن أي بلد سيسعى إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا ستعتبر موسكو أنه أصبح طرفاً في النزاع.
وقال بوتين: «أي تحرك في هذا الاتجاه سنعتبره مشاركة في نزاع مسلح من قبل ذلك البلد» الذي سيستخدم أراضيه «لتشكيل تهديد لقواتنا العسكرية». 
وأكد بوتين مجدداً شروطه لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال: «مقترحاتنا مطروحة على طاولة مجموعة من المفاوضين من كييف، ونأمل أن يردوا عليها على نحو إيجابي».
وأوضح بوتين أن أهم مطلب هو نزع السلاح من أوكرانيا، وقال: «نحتاج إلى أن نعرف بوضوح نوعية الأسلحة ومكانها ومن يسيطر عليها»، مضيفاً: إنه تُجرى حالياً مناقشة خيارات مختلفة مع الوفد الأوكراني.
وذكر بوتين أن «تدمير البنية التحتية العسكرية» في أوكرانيا «كجزء من العملية قد اكتمل عملياً»، وأشار إلى مستودعات أسلحة وذخائر.
واعتبر بوتين أن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن هجوم روسيا على أوكرانيا قائلاً: إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية. وذكر أثناء حديث مع مضيفات الطيران، بثه التلفزيون الرسمي، أن روسيا تريد «نزع سلاح» أوكرانيا و«التخلص من النزعة النازية» بها، مضيفاً: إنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.
ورغم ذلك، اعتبر الرئيس الروسي أن إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان «قراراً صعباً»، موضحاً أن السلطات في كييف «استمرت في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية».
وأكد بوتين أن «حلف الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد موسكو».
من جانبه، عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أسفه للقرار «المتعمد» الذي اتخذه حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا في خضم الهجوم الروسي. 
وقال زيلينسكي في فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية «مع عِلمه بأن لا مفرّ من ضربات جديدة وسقوط ضحايا، تعمّد حلف شمال الأطلسي اتّخاذ قرار عدم حظر المجال الجوي لأوكرانيا».
ورفض الحلفاء، أمس الأول، طلب كييف إنشاء منطقة حظر طيران في أوكرانيا، لكنهم حذّروا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عقوبات جديدة إذا لم يوقف الحرب.
وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: إن «الطريقة الوحيدة لفرض منطقة حظر جوي هي إرسال مقاتلات تابعة للناتو إلى المجال الجوي الأوكراني، ومن ثم فرض منطقة حظر الطيران عبر إسقاط الطائرات الروسية».
وتابع «إذا قمنا بذلك، سينتهي الأمر بنا في وضع قد يفضي إلى حرب شاملة في أوروبا، تتورّط فيها العديد من الدول الأخرى وتتسبب بمعاناة إنسانية أكبر بكثير. لهذا السبب نتّخذ هذا القرار المؤلم».

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