بلينكن يلتقي كوليبا عند الحدود البولندية الأوكرانية

كورتجوفا (وكالات)

التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا، أمس، في تعبير عن دعم واشنطن لكييف في اليوم العاشر من الهجوم الروسي.

وتحدث الوزيران لمدة 45 دقيقة تحت حراسة مشددة عند معبر حدودي يعجّ باللاجئين الفارّين من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وناقشا تزويد كييف بمزيد من الأسلحة وكيفية مواصلة الضغط العالمي على موسكو.

وقال كوليبا بعد اللقاء الذي جرى عند معبر كورتجوفا-كراكوفيتش الحدودي، في ظل إجراءات أمنية مشددة: «آمل بأن يتمكن الشعب الأوكراني من رؤية ذلك اللقاء، على أنه انعكاس واضح لامتلاكنا أصدقاء يقفون حرفياً إلى جانبنا».

وقال بلينكن، من جهته: «سوف تنتصر أوكرانيا».

وأبلغ كوليبا بلينكن بأن بلاده بحاجة لمقاتلات وأنظمة دفاع جوي، قائلاً لمجموعة صحافيين على الحدود: «نحن راضون عن الإمدادات التي تم ترتيبها، من الأسلحة والذخيرة المضادة للدبابات». وقال: «ليس سرًّا أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي». وأضاف: «نحن بحاجة لأنظمة دفاع جوي كبيرة لضمان سلامة مجالنا الجوي.. إذا فقدنا الجوّ، سيكون هناك مزيد من الدماء في البرّ».

وانتقد أيضاً رفض حلف شمال الأطلسي «الناتو» إقامة منطقة حظر جوي، وهي فكرة تسعى إلى منع الطائرات الروسية من حرية الحركة لشنّ هجمات ونقل الجيش. وأعرب الدبلوماسي الأوكراني عن امتنانه للتنسيق العالمي في فرض عقوبات شديدة على روسيا دعماً لأوكرانيا.

وعبّر أيضاً عن قلقه من أن تنهك الدول من تطبيق تلك العقوبات، خصوصاً وأنها ذات تأثير اقتصادي على الدول التي تفرضها. وقال كوليبا: «ستنتصر أوكرانيا بهذه الحرب على أي حال، لأن هذه حرب الشعب من أجل أرضهم، ويكمن السؤال في الثمن» الذي سيُدفع. وأضاف: «إذا واصل حلفاؤنا اتّخاذ قرارات جريئة ومنظّمة لتكثيف الضغط الاقتصادي والسياسي، وإذا استمروا في تزويدنا بالأسلحة اللازمة، فسيكون الثمن أقل».

لكنه قال أيضاً: «إذا شعرت أيّ جهة بالإنهاك من العقوبات في يوم ما، مثلًا، فسيموت وسيُعاني مزيد من الأوكرانيين».