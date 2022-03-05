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وزارة الخارجية الروسية تستدعي سفير واشنطن
وزارة الخارجية الروسية تستدعي سفير واشنطن
6 مارس 2022 02:06

موسكو (وكالات)

استدعت وزارة الخارجية الروسية، أمس، السفير الأميركي لدى موسكو، وسلمته مذكرة احتجاج على «التصريحات الاستفزازية والعدوانية للسيناتور الأميركي ليندسي جراهام».
وذكرت الوزارة، في بيان، أنها حذرت السفير الأميركي من أن تصريحات جراهام «تمثل هجوماً يعتبره القانون الجنائي الروسي تعدياً على حياة رجل الدولة، وتترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك المقاضاة».
وتفوه جراهام في حوار مع قناة «فوكس نيوز» بعبارات صريحة وصادمة حرض فيها على اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يكتف بذلك، إذ نشر بعد المقابلة سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» حرض فيها مجدداً بحماس أكبر على مثل هذا الفعل الإجرامي.
من جانبها، شددت الولايات المتحدة من نصيحتها بشأن السفر إلى روسيا. وكتبت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني: «يجب أن يغادر مواطنو الولايات المتحدة روسيا على الفور».
وأضافت الوزارة: «لا تسافروا إلى روسيا بسبب الهجوم، الذي يأتي من دون سابق استفزاز، من جانب القوات العسكرية الروسية في أوكرانيا»، مشيرة إلى «القدرات المحدودة للسفارة الأميركية في مساعدة مواطني الولايات المتحدة في روسيا».
وذكرت الوزارة أن مواطني الولايات المتحدة يجب أن يتخذوا ترتيباتهم الخاصة للمغادرة، والتقدم بطلب المساعدة من سلطات الولايات المتحدة في دولة أخرى إذا احتاجوها.

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