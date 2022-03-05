موسكو تمدد الحظر الجوي فوق أجزاء من روسيا

موسكو (وكالات)

مددت السلطات الروسية حظر الطيران فوق أجزاء من روسيا وشبه جزيرة القرم حتى الرابع عشر من مارس الجاري، بسبب الهجوم على أوكرانيا.

وأعلنت هيئة النقل الجوي الروسية «روزافياتسيا» في موسكو، أمس، وقف حركة الطيران حتى الرابع عشر من الشهر الجاري إلى 11 مطاراً في الجزء الأوسط والجنوبي من روسيا. ويسري القرار على مدن مثل روستوف وكراسنودار وكورسك وفورونيش وسيمفروبول في شبه جزيرة القرم. وفي المقابل، لا تزال حركة الطيران قائمة حتى إشعار آخر في مدينة سوتشي على البحر الأسود.

وفرضت كل دول الاتحاد الأوروبي تقريباً حظر طيران على الطائرات الروسية في أجوائها، بسبب الهجوم، وردت روسيا بإجراء مماثل.