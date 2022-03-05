عشرات القتلى والجرحى الحوثيين في جبهات حجة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن الجيش اليمني، أمس، سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية خلال مواجهات عنيفة بجبهات شمال حجة، بينهم قيادي حوثي بارز.

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إن الجيش اليمني خاض معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي في جبهتي «بني حسن وحرض» إثر هجوم للحوثيين على مواقعه في محاولة لاختراقها، فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية غارات جوية أسفرت عن تدمير عددٍ من الآليات والمعدات العسكرية وتجمعات للميليشيات.

كما لقي قيادي ميداني بارز تابع لميليشيات الحوثي ينتحل رتبة «عميد»، مصرعه بنيران الجيش في محافظة حجة.

وذكرت مصادر ميدانية، أن القيادي الحوثي قائد علي شايع، قُتل خلال مواجهات احتدمت بين قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، والميليشيات الحوثية في جبهة «حرض»، عقب هجوم شنته الأخيرة في محاولة فاشلة لاستعادة مواقع خسرتها في الأيام الماضية.

و«الشايع» كانت قد عينته الميليشيات مديراً لأمن مديرية «وشحة» بالمحافظة نفسها، قبل أن تعيّنه مؤخراً مشرفاً لجبهة «مستبأ».

كذلك، دفعت به ميليشيات الحوثي ضمن عشرات آخرين لتعزيز صفوف مقاتليها في جبهات حرض التي خسرت فيها مساحات واسعة ومواقع استراتيجية، في عملية عسكرية نفذها الجيش اليمني بإسناد مباشر من تحالف دعم الشرعية.

وخلال الأسابيع الماضية لقي العشرات من القيادات الحوثية الميدانية، مصرعهم بضربات برية وجوية لمقاتلات التحالف والقوات الحكومية في جبهة «حرض».

إلى ذلك، أكد الجيش اليمني مصرع أكثر من 20 حوثياً، أمس الأول، بأربع غارات حوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت طقمين وتجمعات لعناصر الميليشيات في الجبهة نفسها.

كما أحبط الجيش مسنوداً بمقاتلات التحالف، أمس، هجوماً لميليشيات الحوثي بمديرية «عبس» غرب حجة.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن ميليشيات الحوثي دفعت بمجاميع مسلحة لمهاجمة مواقع عسكرية في جبهة «بني حسن» إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد.

وأكد أن الجيش أجبر العناصر المهاجمة على التراجع والفرار بعد سقوط العشرات من عناصرها بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبّدها خسائر كبيرة في العتاد بنيران مدفعية الجيش.

وبالتزامن، استهداف طيران التحالف بعدّة غارات تجمعات متفرقة للميليشيات في «عبس»، وأسفر القصف عن تدمير معدات وأطقم عسكرية وسقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات.

وقال التحالف، في بيان أمس نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس» على حسابها بموقع «تويتر»، إنه نفذ 17 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحاً أن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، وتدمير 11 آلية عسكرية.

وكثفت مقاتلات التحالف من ضرباتها الجوية خلال الأيام الماضية على مواقع وتحصينات الميليشيات الإرهابية في جبهات مأرب وحجة التي تشهد معارك عنيفة، وتكبدت فيها الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي سياق آخر، أعلنت مصادر محلية مقتل شاب شمال مدينة تعز إثر تعرضه لعملية قنص نفذها قناص تابع لميليشات الحوثي الإرهابية. وقالت المصادر: إن «الشاب المهندس محمود علي عبدالجليل دائل، قتل عندما استهدفه قناص الميليشيات الحوثية إلى أمام منزله الكائن في حارة اليقين بمنطقة عصيفرة».

وأوضحت المصادر أن القناص الحوثي يتمركز في «تبة حميد»، مشيرة إلى أن مدنيين آخرين قتلوا أو أُصيبوا خلال الفترة الماضية نتيجة تعرضهم لعمليات قنص من المنطقة ذاتها. وخلال الأسابيع الماضية، ارتفع معدل جرائم الميليشيات الحوثية في محافظة تعز، سيما في الأنحاء الشمالية والشرقية من المدينة والريف الغربي.