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حملة تطعيم ضد «الكوليرا» في تعز
حملة تطعيم ضد «الكوليرا» في تعز
6 مارس 2022 02:06

صنعاء (وكالات)

دشنت السلطات اليمنية، أمس، حملة تطعيم ضد وباء الكوليرا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.
وقال تيسير السامعي، نائب مدير إدارة الإعلام والتثقيف الصحي بمكتب وزارة الصحة في تعز، إن 4 مديريات تستهدفها الحملة هي «القاهرة والمظفر وصالة والصلو».
ولفت إلى أن «الحملة التي ينفذها فريق مكون من قرابة 400 شخص، تستهدف 490 ألفاً من السكان». وذكر أن الحملة تستمر 6 أيام، وجاءت بالتعاون من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بهدف مكافحة وباء الكوليرا المنتشر في المحافظة.
وشهدت اليمن، خلال السنوات الماضية، أسوأ انتشار لوباء الكوليرا في التاريخ الحديث، ما أدى إلى وفاة الآلاف، ورصد أكثر من مليوني حالة اشتباه بالمرض، وفق تقارير سابقة لمنظمة الصحة العالمية.

اليمن
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الكوليرا
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