الميليشيات ترفع أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها

صنعاء (وكالات)

أعلنت ميليشيات الحوثي الإرهابية زيادة أسعار الغاز المنزلي والبنزين بمناطق سيطرتها في ظل أزمة خانقة تشهدها صنعاء والمحافظات الخاضعة للميليشيات.

وقالت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في منشور لها على الفيسبوك إنه «ابتداءً من السبت، سيكون سعر أسطوانة الغاز للمدنيين عبر عقال الحارات 5900 ريال بديلاً عن السعر السابق 4700 ريال»، وأضافت أن «سعر الأسطوانة عبر نظام الشركة بـ4900 ريال بديلاً عن 3700 ريال».

وأقرت الميليشيات زيادة جديدة في سعر البنزين بدءًا من أمس، في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في شركة النفط الحوثية بأن الميليشيات الحوثية رفعت سعر الجالون البنزين سعة 20 لتراً من 11 ألف ريال يمني إلى 13500 ريال، أي بواقع زيادة 2500 ريال يمني في سعر الجالون.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية أزمة خانقة في الوقود، ومادة الغاز المنزلي، حيث وصل سعر أسطوانة الغاز في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية إلى 20 ألفاً و40 ألفاً لـجالون البنزين سعة 20 لتراً.