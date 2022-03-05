الجامعة العربية: دعم أي جهد ليبي جاد يُؤمّن التوافق

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

ناشد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مجدداً، جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فُرصة ممكنة، مُعرباً عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا ومُجمل المشهد السياسي الحالي الذي يُنْذِر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 2020.

وأوضح أبو الغيط، في بيان له أمس، أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكداً استعداد الجامعة العربية الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يُؤمّن التوافق حول خريطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمُددٍ زمنية محددة.

وفي السياق، دعا الاتحاد الأوروبي كلّ الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.

وشدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان له أمس، على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.

وضمّ الاتّحاد الأوروبي صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن مبادرات الأمم المتّحدة التي تمثّلها المستشارة الخاصّة للأمين العام ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بكل الدعم من الاتحاد الأوروبي. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

في غضون ذلك، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الحرص والسعي الدائم والمتواصل لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة شفافة ونزيهة.

وأشار المنفي، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إلى أنه بعد دعم وترحيب رئيس المجلس بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا صدر بيان مشترك للدول الخمس يؤكد دعمه للمبادرة الأممية.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عبرت عن الاحترام الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسّرها الأمم المتحدة ويقودها ويملكها الليبيون، ودعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال المستشار الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للحفاظ على الانتقال السلمي للبلاد، ولتسهيل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية، والحفاظ على تركيزهم على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.

وقالت إنها تشجع «جميع الأطراف الليبية المعنية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال السلمي على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة، من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن».

وفي سياق متصل، أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ضرورة عمل الجميع من أجل دعم الاستقرار وعدم تقويض المكتسبات السياسية والأمنية التي تحققت خلال الفترات الماضية.

‏وبين اللافي في تدوينة له بموقع «فيسبوك» أنه ووليامز أكدا خلال اجتماعهما أمس الأول، أن جميع الخلافات السياسية يجب حلها ضمن الإطار السلمي، بعيداً عن التأجيج الذي قد يضر بما تحقق من توافق، ويعرقل إجراء الانتخابات.

وأعرب اللافي عن ترحيبه بمقترح وليامز بدعوة مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنة مشتركة لوضع القاعدة الدستورية بشكل توافقي، تفتح الطريق نحو إعداد البلاد لإنجاز مطلب أكثر من مليونين ونصف المليون من الشعب، في إجراء الانتخابات وفق برنامج زمني محدد وقصير. وأضاف اللافي نهيب بمجلسي النواب والدولة أن يتعاملا مع هذا المقترح بالجدية الكافية والمسؤولية المناطة بهما حفاظاً على وحدة الوطن وسلامته ولن نسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.