10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
بلجيكا تعتقل شخصاً خطّط لاعتداءات إرهابية في المغرب
بلجيكا تعتقل شخصاً خطّط لاعتداءات إرهابية في المغرب
6 مارس 2022 02:05

الرباط (وكالات)

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب أن بلجيكياً من أصل مغربي يُشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات إرهابية وشيكة في المغرب، اعتُقِل في بلجيكا بالتعاون مع الاستخبارات المغربية.
وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية: إن «المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبدالله البلجيكي».
وأضاف أن «المشتبه به وُضِع رهن الاعتقال على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف». وهذه القضية مرتبطة بتوقيف إرهابي جنوب المغرب الأربعاء الماضي له ارتباط بـ«داعش» ويُشتبه في تحضيره مشروعاً إرهابياً يستهدف أجانب ومسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية ومبانيَ أمنية حساسة.

 

بلجيكا
المغرب
مكافحة الإرهاب
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©