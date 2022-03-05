بلجيكا تعتقل شخصاً خطّط لاعتداءات إرهابية في المغرب

الرباط (وكالات)

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في المغرب أن بلجيكياً من أصل مغربي يُشتبه بتورطه في الإعداد لمخططات إرهابية وشيكة في المغرب، اعتُقِل في بلجيكا بالتعاون مع الاستخبارات المغربية.

وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية: إن «المعلومات الدقيقة التي وضعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني رهن إشارة السلطات الأمنية والقضائية البلجيكية، مكنت من توقيف المشتبه فيه الذي يحمل الاسم الحركي عبدالله البلجيكي».

وأضاف أن «المشتبه به وُضِع رهن الاعتقال على ذمة البحث والتحقيق في إطار قضايا الإرهاب والتطرف». وهذه القضية مرتبطة بتوقيف إرهابي جنوب المغرب الأربعاء الماضي له ارتباط بـ«داعش» ويُشتبه في تحضيره مشروعاً إرهابياً يستهدف أجانب ومسؤولين أمنيين ومواقع عسكرية ومبانيَ أمنية حساسة.