مقتل وإصابة 60 جندياً بهجوم إرهابي في مالي

باماكو (وكالات)

لقي 27 جندياً مصرعهم وأصيب 33 آخرون في هجوم شنه، أمس، إرهابيون ضد معسكر موندورو وسط مالي.

وأعلن الجيش المالي، في بيان، مقتل 27 من عناصره وإصابة 33 آخرين بينهم 21 في حالة خطيرة، بعدما هاجم مسلحون معسكر موندورو في وسط البلاد، مؤكداً أن قواته تصدت للهجوم وقتلت 47 مسلحاً. ولفت البيان إلى أن قواته تمكنت خلال تمشيطها لمعاقل المسلحين من تصفية 23 عنصراً، مضيفاً أن 7 من الجنود النظاميين ما يزالون في عداد المفقودين.

وأشار إلى أن معسكر موندورو القريب من الحدود مع بوركينا فاسو كان قد تعرض في السابق لعدة هجمات مسلحة، مفيداً أن هجوم الأمس، الأكثر دموية منذ أشهر.

وفي سياق متصل، ذكر عسكريون أن المسلحين استولوا على 21 آلية بينها عدة مدرعات، مشيرين إلى أن القوات المسلحة المالية لم تطلب دعم قوة برخان الفرنسية خلال تعرضها للهجوم.

وأعلنت الحكومة المالية حداداً وطنيا لثلاثة أيام اعتبارا من يوم أمس.

ودانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، الهجوم الإرهابي، مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب الماليين في سعيهم المشروع إلى السلام والاستقرار.

ودان القاسم واني الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «مينوسما» بشدة هذا الهجوم، معبراً عن تعازيه إلى سلطات المرحلة الانتقالية وإلى الشعب المالي وكذلك لعائلات الجنود الماليين الذين سقطوا، وأكد واني التزام البعثة الثابت إلى جانب الماليين في سعيهم المشروع لتحقيق السلام والاستقرار.

وقال الجيش المالي أمس الأول، إنه تم تحييد 47 مهاجماً و23 آخرين بعد تمشيط معاقل الإرهابيين.

ووسط توتر دبلوماسي كبير بين المجلس العسكري الحاكم منذ 2020 وبعض شركاء مالي وعلى رأسهم فرنسا، يعلن الجيش المالي منذ أسابيع عن انتصارات ضد الإرهابيين، مؤكدا مقتل عشرات منهم في الأشهر الأخيرة.

وأشار مصدر محلي إلى أن «معسكر موندورو يقع في منطقة طُلب من برخان عدم العمل فيها».

وكان معسكر موندورو القريب من الحدود مع بوركينا فاسو هدفا لهجمات عدة في الماضي من قبل الجماعات إرهابية التي تنشط في المنطقة منذ سنوات.

ويدين السكان ما يقولوه إنه حالة حصار فرضها الإرهابيون على الرغم من وجود الجيش.

وكان هجوم على هذا المعسكر وثكنة بولكيسي المجاورة أديا إلى سقوط نحو 50 قتيلا في سبتمبر 2019.

ومنذ 2019، أصبحت قرية موندورو معزولة والاتصالات السلكية واللاسلكية غير ثابتة.

ويقع المعسكر في واحدة من مناطق العنف الرئيسية في شمال مالي منذ بدء تمرد الحركات الانفصالية والإرهابية في 2012، وقد امتد إلى الوسط وإلى بوركينا والنيجر المجاورتين.

«العالمي للتسامح والسلام»: رفض كافة أشكال العنف والإرهاب

دان معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام التفجير الإرهابي الذي وقع داخل مسجد في مدينة «بيشاور» الباكستانية، وأسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى وإصابة عشرات المصلين. وأكد الجروان، في بيان له، أن المجلس العالمي للتسامح والسلام بكافة أعضائه وشركائه يدين بشدة ويستنكر مثل هذه الأعمال الإجرامية، ويعرب عن رفضه الدائم لكافة أشكال العنف والإرهاب لاسيما ما يستهدف منها دور العبادة، مؤكداً أن هذه الجرائم البشعة تتنافى مع كل القيم والمبادئ الإنسانية، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وهو ما يرفضه المجلس العالمي للتسامح والسلام ويعمل على محاربته في مختلف أرجاء العالم. وقدم رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام خالص التعازي للحكومة الباكستانية والشعب الباكستاني، معرباً عن مواساته لأهالي وذوي الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.