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23 قتيلاً وجريحاً بانفجار قنبلة عند بوابة مسجد في أفغانستان
23 قتيلاً وجريحاً بانفجار قنبلة عند بوابة مسجد في أفغانستان
6 مارس 2022 02:05

كابول (وكالات)

ذكر مسؤولون محليون في إقليم «باكتيا» جنوب شرق أفغانستان أن انفجار قنبلة، عند بوابة مسجد في منطقة «داند باتنا» بالإقليم، أسفر عن مقتل ثلاثة مصلين وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ووقع الانفجار، في حي «خاروتي» بالمنطقة بعد خروج المصلين من المسجد حسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.
وذكر مسؤولون محليون أنه تم إرسال هؤلاء الجرحى إلى مستشفيات محلية بمنطقة «سامكاني» وإلى المستشفى الإقليمي، بالعاصمة «جارديز» بينما تم إرسال الذين يعانون من حالة حرجة إلى كابول.
وقال رئيس مديرية الإعلام والثقافة، خالقيار أحمد زاي للصحفيين إنهم بدؤوا تحقيقات بشأن الانفجار.
وهذا أول انفجار قنبلة في إقليم «باكتيا» في أعقاب سيطرة «طالبان» على السلطة في أغسطس العام الماضي.

أفغانستان
انفجار قنبلة
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