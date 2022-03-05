لبنان: المباحثات مع صندوق النقد في المسار الصحيح

بيروت (وكالات)

أفادت مصادر حكومية بأن لبنان ينتظر عودة وفد صندوق النقد الدولي إلى بيروت في غضون أيام قريبة، مشيرة إلى أنّ المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد تجري في المسار الصحيح.

وقالت المصادر، لوسائل إعلام لبنانية أمس إنّ «الزيارة المرتقبة لوفد الصندوق غاية في الأهمية لناحية التحضير لانطلاقة سريعة للمفاوضات، لبلوغ برنامج تعاون يُرتقب أن ينال منه لبنان ثلاثة أو أربعة مليارات دولار».

ونفت المصادر صحة ما يتردّد عن أنّ خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة لم تُقنع صندوق النقد، وهو الأمر الذي قد يؤخّر بدء المفاوضات، قائلة: «نسمع الكثير من الكلام والكثير من التشويش والسيناريوهات غير الواقعية، فيما الصورة غير ذلك تماماً، حيث إنّ المباحثات مع مسؤولي صندوق النقد تجري في المسار الصحيح، وخلافاً لما يُقال، فإنّ الأجواء إيجابية حول خطة التعافي».

بدورها، كشفت مصادر دبلوماسية غربية عن أنّ الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد الدولي، وكذلك زيارة وفد وزارة الخزانة الأميركية، كانتا غاية في الأهمية، ولا سيما لناحية تحديد كيفيّة إخراج لبنان من أزمته، ووصول المساعدات الدولية إليه.