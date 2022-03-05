بوتين يشبه العقوبات الغربية بإعلان حرب

بوتين خلال لقائه موظفي شركة "آيروفلوت" للطيران الروسية
5 مارس 2022 23:35
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن العقوبات التي أعلنتها الدول الغربية على بلاده أشبه بإعلان حرب. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا وأستراليا ومجموعة السبع عقوبات على روسيا بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا. وخلال اجتماع بثه التلفزيون الرسمي مع موظفي شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» التي أعلنت السبت تعليق رحلاتها الدولية اعتبارا من 8 مارس الجاري، قال بوتين اليوم السبت «هذه العقوبات التي يتم فرضها هي أشبه بإعلان حرب ولكن الحمد لله لم تصل إلى ذلك». وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الغرب يشن "حرب عصابات اقتصادية" وهدد بالرد، دون الخوض في تفاصيل. وتوعدت وزارة الخارجية الروسية اليوم باتخاذ إجراءات صارمة، لكن متناسبة، ضد المصالح البريطانية في روسيا، ردا على ما وصفته «بهيستيريا العقوبات» في لندن.