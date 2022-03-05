10 مارس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
روسيا تطالب بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة
جنود من الجيش الأوكراني يشعلون النار للتدفئة
5 مارس 2022 23:24

دعت وزارة الخارجية الروسية، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اليوم السبت إلى «وقف ضخ الأسلحة» إلى أوكرانيا.
وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن موسكو قلقة بشكل خاص من أن تقع صواريخ «ستينجر» المحمولة المضادة للطائرات في أيدي إرهابيين في نهاية المطاف، مما يشكل تهديدا لشركات الطيران.
كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال إنه أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده بحاجة إلى مقاتلات وأنظمة دفاع جوي.
والتقى كوليبا وبلينكن عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا.
وأعلن الوزير الأوكراني أنه قال لبلينكن «ليس سرّاً أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي».
وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، في وقت سابق اليوم السبت، إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة أوكرانية على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
أسلحة
عملية عسكرية
آخر الأخبار
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
الإمارات
50 متحدثاً من قادة وخبراء العالم في «قمة المعرفة»
10 مارس 2022
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
الإمارات
13.7 مليار درهم الإنتاج الزراعي لإمارة أبوظبي عام 2020
10 مارس 2022
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
الإمارات
سعود القاسمي: التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانيات وتأهيل الكوادر الوطنية
10 مارس 2022
عمار النعيمي خلال استقبال العلماء (وام)
الإمارات
عمار النعيمي: تطبيق أحدث معايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه
10 مارس 2022
محمد الشرقي مترئساً الاجتماع (وام)
الإمارات
محمد الشرقي يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق»
10 مارس 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©