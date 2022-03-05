روسيا تطالب بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة

دعت وزارة الخارجية الروسية، دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي اليوم السبت إلى «وقف ضخ الأسلحة» إلى أوكرانيا. وقالت وكالة الإعلام الروسية، إن موسكو قلقة بشكل خاص من أن تقع صواريخ «ستينجر» المحمولة المضادة للطائرات في أيدي إرهابيين في نهاية المطاف، مما يشكل تهديدا لشركات الطيران. كان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال إنه أبلغ نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بأن بلاده بحاجة إلى مقاتلات وأنظمة دفاع جوي. والتقى كوليبا وبلينكن عند الحدود بين بولندا وأوكرانيا. وأعلن الوزير الأوكراني أنه قال لبلينكن «ليس سرّاً أن أكبر مطلب لدينا هو المقاتلات والطائرات الهجومية وأنظمة الدفاع الجوي». وقالت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، في وقت سابق اليوم السبت، إن القوات الروسية دمرت 69 طائرة أوكرانية على الأرض و21 طائرة في الجو، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي.