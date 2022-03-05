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إسرائيل تعرض الوساطة في أزمة أوكرانيا
بوتين يلتقي بينيت
5 مارس 2022 23:11

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: إن الأخير اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، اليوم السبت، لبحث أزمة أوكرانيا.
وعرضت إسرائيل الوساطة في الأزمة.
وعبرت إسرائيل عن تضامنها مع كييف وأرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، وقالت إنها ستحتفظ باتصالاتها بموسكو أملا في المساعدة في تخفيف حدة الأزمة.
وتوجه بينيت إلى برلين لعقد محادثات مع المستشار الألماني بعد لقاء مع بوتين استمر ثلاث ساعات.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، في بيان: إن «بينيت في طريقه من موسكو إلى برلين حيث سيلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس».
وأعلن المتحدث أيضا أن بينيت تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماعه مع بوتين.

المصدر: وكالات
بوتين
نفتالي بينيت
وساطة
روسيا وأوكرانيا
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