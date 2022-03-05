السعودية ترفع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا
العاصمة السعودية الرياض
5 مارس 2022 22:57
أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه «تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتبارا من اليوم». ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن وزارة الداخلية أنه تم «إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، وعدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة». كما تقرر «إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها». ومن بين القرارات أيضا «عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة». كما تقرر «إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة». ويشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة، بحسب ما نقلته الوكالة.